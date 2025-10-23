Шок дня: футболист ударил судью головой, выбив ему зубы – все из-за красных карточек😵

Разъярённый футболист бросился на судью и ударил его головой прямо в лицо, выбив ему два зуба.

Шокирующий инцидент произошёл в Уругвае во время финала чемпионата второго дивизиона между «Сан-Лоренсо» и «Сентрал Молино».

На кадрах видно, как игрок «Сан-Лоренсо» бросается на судью Алексиса Феррейру после того, как двум его товарищам по команде показали красные карточки за оскорбления в конце матча.

От жестокого удара Феррейра пошатнулся, из носа и рта у него хлынула кровь.

Позже он подтвердил, что потерял два зуба и у него сильное носовое кровотечение, которое потребовало срочной медицинской помощи.