Шок дня: футболист ударил судью головой, выбив ему зубы – все из-за красных карточек😵
Разъярённый футболист бросился на судью и ударил его головой прямо в лицо, выбив ему два зуба.
Шокирующий инцидент произошёл в Уругвае во время финала чемпионата второго дивизиона между «Сан-Лоренсо» и «Сентрал Молино».
На кадрах видно, как игрок «Сан-Лоренсо» бросается на судью Алексиса Феррейру после того, как двум его товарищам по команде показали красные карточки за оскорбления в конце матча.
От жестокого удара Феррейра пошатнулся, из носа и рта у него хлынула кровь.
Позже он подтвердил, что потерял два зуба и у него сильное носовое кровотечение, которое потребовало срочной медицинской помощи.
Прощай карьера короче