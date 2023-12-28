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Рождественский подарок от Ванды: супруга Мауро Икарди поучаствовала в праздничной фотосессии🔞

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Ванда Нара Ванда Нара
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Очень красиво.

Ванда Нара недавно стала победительницей итальянского шоу «Танцы со звездами». Мало кто знает, но девушка решила принять участие в проекте на фоне новостей о ее страшной болезни.

В июле аргентинские СМИ сообщили, что у супруги форварда «Галатасарая» Мауро Икарди диагностировано злокачественное заболевание кроветворной системы.

В первом выпуске «Танцы со звездами», в котором Ванда согласилась принять участие, она рассказала, что в настоящее время проходит лечение.

«Мне нужно было съездить в Милан. Каждый раз, когда я туда приезжаю, я прохожу регулярные обследования. Результаты были не в норме, и врачи начали кое-что замечать. Я плакала, даже не зная, что это было. Моим детям было очень грустно.

Когда меня пригласили участвовать в «Танцах со звездами», состояние, конечно, было более стабильным. Прежде чем подписать контракт, я спросила у врачей, могу ли я сделать это во время лечения. Они сказали мне: «Да, на 100 процентов».

Я считаю, что этот опыт – пример для моих детей, особенно для младших, которые не понимали, что происходит с их мамой. Они будут думать, что все хорошо. Я танцую, чтобы показать, что со мной все в порядке», – сказала Нара.

3 комментария
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Ответ aya
Ванда, выздоравливай!
Спасибо
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это не рождественнская фотосессия
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