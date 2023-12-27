Тонкий психолог Де Поль. Родриго рассказал, что гол Аргентины Нидерландам на ЧМ — результат его усилий

Родриго Де Поль дал откровенное интервью Movistar, где поделился несколькими очень любопытными историями.

Он рассказал о том, как дедушка сделал его тем, кто он есть, пожертвовав многим, а также предался воспоминаниям о чемпионате мира. В том числе Родриго объяснил, как важно взаимопонимание в команде и как благодаря нему случился гол в ворота сборной Нидерландов.

«Очень важно создавать связь между игроками. Если у них есть понимание, то на поле это крайне ценно.

Я чувствовал, что Молина и Месси должны лучше узнать друг друга. Я знал Науэля по Италии, и у меня прекрасные отношения с Лео. Мы организовали турнир по труко (карточная игра, похожая на «дурака» — прим). Я даже позвал экипировщика и сказал: «Найди место, где мы можем поставить трофеи чемпионов по труко».

Я собрал их [Месси и Молину] и сказал: «Давайте сыграем». Сначала Науэль робко пробормотал «труко», когда выиграл. А через 6 месяцев он сказал Лео: «Слушай, я буду с тобой сегодня, пасуй мне, а не иди вперед сам каждый раз».

Гол в ворота Нидерландов не был совпадением».

В том матче (1/4 ЧМ) Молина открыл счет с ассиста Месси, и за него, видимо, стоит благодарить Де Поля. В итоге основное время завершилось со счетом 2:2, а Аргентина выиграла в серии пенальти и продолжила свой путь к Кубку мира, который смогла заполучить, победив Францию в финале.