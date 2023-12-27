Альфонсо Дэвис похвастался футболкой Месси в своих соцсетях. Защитник не мог заполучить ее несколько лет

Альфонсо Дэвис в своих соцсетях поделился фотографией своего домашнего спортзала, который украшает футболка Месси в застекленной рамке.

Эту майку Лео отдал ему, когда был игроком «ПСЖ». Однако защитник хотел заполучить ее намного раньше.

Впервые Дэвис попросил у Месси футболку после знаменитой победы мюнхенской «Баварии» со счетом 8:2 в 2020 году. В тот момент аргентинец не захотел делать подарки своему сопернику. Позже Альфонсо сказал в интервью, что он не в обиде, ведь Лионель был расстроен после поражения, из-за которого каталонцы вылетели из Лиги чемпионов на этапе четвертьфинала.

Защитнику «Баварии» все же удалось получить футболку Месси два с половиной года спустя. Он вновь подошел к Лео после матча «Баварии» в Лиге чемпионов против «ПСЖ». В тот день парижане проиграли со счетом 0:2, но аргентинец все же согласился отдать свою майку.

Давно известно, что Альфонсо — большой поклонник Месси. Раньше у него на стене висел плакат с изображением Лео.

И он даже поместил в рамку фотографию, сделанную во время того самого матча против «Барсы». На снимке запечатлен момент, когда Лионель подал Дэвису руку, чтобы помочь ему встать.

Судя по информации от журналистов, талантливый левый защитник, несмотря на свою любовь к Месси, следующим летом может стать игроком «Реала». Давным-давно он мог перейти в Барселону, но экс-президент клуба Бартомеу отказал юному игроку, и он затаил обиду на каталонцев.

В этом сезоне он провел 14 матчей за «Баварию» и сделал 3 результативные передачи.