Гаспачо
Блог

Звезда танцпола💃: Ванда Нара победила в итальянской версии шоу «Танцы со звездами»

Галатасарай Галатасарай
Клубы Клубы
Ванда Нара Ванда Нара
Мауро Икарди Мауро Икарди
Футбол Футбол

Она это сделала! Ванда Нара победила в итальянской версии шоу «Танцы со звездами». Супруга Мауро Икарди последние несколько месяцев блистала на паркете в паре с Паскуале Ла Рокка, пробуя разные танцевальные стили и не боясь ярких образов.

Труды Ванды были вознаграждены – ее поддержало и профессиональное жюри конкурса, и зрители.

Отличный подарок к праздникам! Получается, что один кубок в семье Икарди в этом сезоне уже есть – теперь ждем ответку Мауро на поле, а пока наслаждаемся победным танцем Ванды.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Паскуале красавчик - нашампурил Ванду Шмару по полной
+1
-1
0
ванда жирная
0
0
0
какая же она страшненькая...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий