Звезда танцпола💃: Ванда Нара победила в итальянской версии шоу «Танцы со звездами»

Она это сделала! Ванда Нара победила в итальянской версии шоу «Танцы со звездами». Супруга Мауро Икарди последние несколько месяцев блистала на паркете в паре с Паскуале Ла Рокка, пробуя разные танцевальные стили и не боясь ярких образов.

Труды Ванды были вознаграждены – ее поддержало и профессиональное жюри конкурса, и зрители.

Отличный подарок к праздникам! Получается, что один кубок в семье Икарди в этом сезоне уже есть – теперь ждем ответку Мауро на поле, а пока наслаждаемся победным танцем Ванды.