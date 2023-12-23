Кейн попрощался с персоналом отеля, в котором жил с момента перехода в «Баварию». Харри не забыл подколоть Мюллера

Кейн провел в Германии уже полгода. За это время он успел стать лучшим бомбардиром Бундеслиги – 21 гол в 15-ти матчах.

Все это время Харри жил в отеле. По данным Bild, англичанин снимал номер за 11 000 евро за сутки. На проживание нападающий потратил больше 1 221 000 евро, пишут немецкие журналисты. Вероятно, с оплатой игроку помогал клуб.

Наконец Кейн подыскал дом, в котором он сможет жить вместе с семьей. Как пишет Bild, англичанин арендует виллу, в которой раньше жил Люка Эрнандес.

Харри попрощался с персоналом отеля, не забыв подколоть главного шутника «Баварии»:

«Огромное спасибо персоналу отеля, благодаря которому я чувствовала себя как дома с момента переезда в Мюнхен. Вы сыграли огромную роль в том, что я смог так хорошо устроиться. Томас Мюллер беспокоился, что моя комната становится слишком маленькой, так что пришло время выехать из отеля и поселиться в собственном доме со своей семьей».

Томас, действительно, очень переживал за Харри! В ноябре «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:0, Кейн в той встрече забил три гола и по традиции забрал себе мяч.

Когда англичанин после игры общался с прессой, беседу своей шуткой прервал Мюллер: «Скоро ему понадобится еще один номер в отеле [для хранения мячей]».

Шутку Томаса подхватили дизайнеры соцсетей Бундеслиги.

Пресс-служба «Баварии» тоже постаралась.

Теперь Харри придется организовать склад для мячей в новеньком доме.