Гаспачо
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Экс-игрок «Барсы» и «Реала» вырос в мегадриблера: его бьют как в ММА, крутят как снаряд и сбивают. Даже невозмутивый Кроос

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Такефуса Кубо Такефуса Кубо
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В 10 лет Такефуса Кубо приехал в академию «Барсы», где провел 4 года. После уехал играть со взрослыми в домой в Японию, а в 18 лет подписал контракт с «Реалом», но после не самых ярких аренд «Мадрид» продал вингера.

С лета 2022-го Кубо нашел себя в «Соьседаде»: 15+7 за 52 матча в Ла Лиге. Японец далек от гонки бомбардиров, но приносит команде много пользы другим: сохраняет владение, тащит мяч на большие дистанции и заходит с ним в штрафную – по последним метрикам японец второй лучший игрок в лиге (после Родриго).

Кубо вырос в одного из лучших дриблеров (2,5. обводки /90 в этом сезоне, данные – Opta), но платит за это здоровьем: соперники часто бьют его. Как оказалось, не только по ногам.

После недавнего матча с «Кадисом» Кубо даже выложил пост, выпрашивая красную Рубену Алькарасу. Испанец просто ударил японца без борьбы за мяч, но не получил даже желтой.

Алькарас не раз охотился на Кубо: здесь раскрутил японца как снаряд.

На Кубо срывался даже невозмутимый Тони Кроос. Таке прокинул бывшему партнеру между ног, за что был отправлен на газон.

3 комментария
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Был б Вини это дело уже б рассматривали в ЕСПЧ
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+3
Ответ Азиз
Был б Вини это дело уже б рассматривали в ЕСПЧ
Это точно
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