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Любители из «Херкулеса» выбили «Аякс» из Кубка Нидерландов - это случилось впервые в истории😱

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Хуже дела у клуба были только в 1964-м.

Амстердамский клуб потерпел поражение от «Херкулеса», выступающего в 4-м по силе дивизионе Нидерландов, со счетом 2:3. Команда Джона ван ’т Схипа завершила выступления в Кубке страны на стадии 1/16 финала.

«Аякс» впервые в истории вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв любительскому клубу. Всего таких встреч было 30.

Амстердамцы проиграли в 14-й раз в 2023 году. С момента появления профессионального футбола в Нидерландах (в 1954-м) клуб лишь один раз потерпел больше поражений за календарный год – в 1964-м.

Зато парни из «Херкулеса» запомнят этот вечер на всю жизнь.

2 комментария
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Хитрая тактика тренера. Просит игроков играть в пол ноги. И не выделяется. А то генеральный ещё кого нить продаст.
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Это просто какой-то позор
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