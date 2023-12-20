Мюллер останется в «Баварии» до 2025 года! По этому случаю Томас с женой перекинулись милыми комментами в соцсетях

Мюллер продлил контракт с «Баварией» еще на сезон. В 2025 году Томас отметит свое 25-летие в стане Рекордмайстера. Символично и то, что за мюнхенцев немец играет под 25-м номером. На эту магию чисел обратила внимание Лиза Мюллер – супруга Томаса:

«2025 год после 25-ти лет под 25-м номером», – написала девушка в соцсетях футболиста.

Лиза получила милый ответ от мужа: «За каждым TM25 стоит превосходная жена».

Лиза, кстати, тоже спортсменка. Девушка с 14-ти лет занимается конным спортом. В 2019 году она вошла в топ-50 мирового рейтинга по выездке.

Во время традиционного посещения «Октоберфеста» Томас следил за соревнованиями, в которых участвовала Лиза.

Именно супруга заразила Томаса любовью к лошадям.

Красивые!