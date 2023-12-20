Гаспачо
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«Одна из главных угроз для «Сити». Агуэро назвал главных конкурентов Гвардиолы в текущем сезоне АПЛ. Получилось неожиданно

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Экс-нападающий «Манчестер Сити» порассуждал на тему конкуренциии в нынешнем сезоне АПЛ.

Аргентинец удивил фанатов, назвав три неочевидных варианта, которые могут помешать «горожанам» выиграть очередной титул.

«Никогда нельзя списывать со счетов «Манчестер Юнайтед» на этой стадии сезона. Это одна из главных угроз успеху «Ман Сити» в Премьер-лиге.

Я также думаю, что претендентом на титул является «Тоттенхэм», который стал значительно сильнее под руководством Анже Постекоглу. У «Ньюкасла» тоже есть шанс на победу, даже несмотря на их взлеты и падения», - заявил аргентинец.

Отметим, что «Арсенал» на 11 очков опережает «Манчестер Юнайтед» и на шесть - «Тоттенхэм». Про «Ливерпуль» Агуэро также не упомянул.

Может шутит?

2 комментария
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Кун че курить 🚬
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Решил оригинально высказаться - понятно. Как понятно и то, что он не смотрел матчи первой половины АПЛ, играл наверное на компуктере, наш аргентинский геймер 😁
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