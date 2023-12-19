«Будь сильным». Левандовски поддержал травмированного Алабу
Долго играли вместе.
«Будь сильным», − написал Роберт Левандовски, отметив Давида Алабу. Он также прикрепил совместную фото с одного из класико.
Это хороший жест от бывшего партнера австрийца по команде. Они играли вместе за «Баварию» на протяжении семи лет и разделили много приятных моментов.
Левандовски и Алаба провели за немцев 265 совместных матчей и соорудили 7 голов.
В недавнем матче Давид Алаба получил серьезную травму − разрыв крестообразной связки колена. Он выбыл минимум до конца сезона.