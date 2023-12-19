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«Будь сильным». Левандовски поддержал травмированного Алабу

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Долго играли вместе.

«Будь сильным», − написал Роберт Левандовски, отметив Давида Алабу. Он также прикрепил совместную фото с одного из класико.

Это хороший жест от бывшего партнера австрийца по команде. Они играли вместе за «Баварию» на протяжении семи лет и разделили много приятных моментов.

Левандовски и Алаба провели за немцев 265 совместных матчей и соорудили 7 голов.

В недавнем матче Давид Алаба получил серьезную травму − разрыв крестообразной связки колена. Он выбыл минимум до конца сезона.

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Спасибо всем фанатам «Барселоны» за тёплые слова поддержки в адрес нашего игрока! Левандовски - респект! Уважение - превыше всего!
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