«Этот человек точно сыграет на следующем ЧМ». Жена Месси поделилась фотками Лео из зала – он сильно изменился

Лео Месси поддерживает себя в форме в межсезонье: в начале декабря его жена уже делилась фотками Лео из спортзала, а в пятнцу опубликовала еще одну.

Фанаты заметили, как изменилось телосложение Лео.

🗣: «Он набирает вес. Его рука выглядит больше, чем когда-либо».

🗣: «Мужик просто раскачался».

🗣: «Он выглядит подтянутым как никогда».

🗣: «Прайм-версия Лео Месси загружается».

🗣: «Разогнался».

🗣: «Этот человек точно сыграет на следующем чемпионате мира».

Похоже, Лео не собирается заканчивать с футболом и поддерживает тело.