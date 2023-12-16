Гаспачо
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«Этот человек точно сыграет на следующем ЧМ». Жена Месси поделилась фотками Лео из зала – он сильно изменился

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Лео Месси поддерживает себя в форме в межсезонье: в начале декабря его жена уже делилась фотками Лео из спортзала, а в пятнцу опубликовала еще одну.

Фанаты заметили, как изменилось телосложение Лео.

🗣: «Он набирает вес. Его рука выглядит больше, чем когда-либо».

🗣: «Мужик просто раскачался».

🗣: «Он выглядит подтянутым как никогда».

🗣: «Прайм-версия Лео Месси загружается».

🗣: «Разогнался».

🗣: «Этот человек точно сыграет на следующем чемпионате мира».

Похоже, Лео не собирается заканчивать с футболом и поддерживает тело.

11 комментариев
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Просто на пампе после тренировки
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Вот это да ! Вы видели ,видели ? Человек в спортзале аж !
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+8
Ответ Lavinka
Вот это да ! Вы видели ,видели ? Человек в спортзале аж !
Криштиану напрягся.
+8
-1
+7
Ответ -DieselPower-
Нифига себе он раскачался. Руки, грудак, плечи, дельта. Прям как-то очень крутой результат за такое время. Как-то мне мысли про химию в голову лезут, но я сомниваюсь что он что-то принимал. Хотя
Он нанял себе ну очень крутого и дорогого тренера, это тот самый что сзади на фото.
Бегло почитал про него, признаный гуру, американец, еще и работает не со всеми, к нему как то на аудиенцию Том Круз не смог попасть.
+5
0
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Зачем вы врете? Месси не тренируется. У него все от природы. Целыми днями отдыхает, чипсы ест. Это Роналду профессионал. Сделал себя сам. Просто посмотрите его соцсети.
+5
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Жена интереснее выглядит
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0
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Здоровый мужик сзади все портит
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-2
0
Нифига себе он раскачался. Руки, грудак, плечи, дельта. Прям как-то очень крутой результат за такое время. Как-то мне мысли про химию в голову лезут, но я сомниваюсь что он что-то принимал. Хотя
+2
-2
0
Ответ Алексей Столяров
Криштиану напрягся.
😅😅😅
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