«Этот человек точно сыграет на следующем ЧМ». Жена Месси поделилась фотками Лео из зала – он сильно изменился
Лео Месси поддерживает себя в форме в межсезонье: в начале декабря его жена уже делилась фотками Лео из спортзала, а в пятнцу опубликовала еще одну.
Фанаты заметили, как изменилось телосложение Лео.
🗣: «Он набирает вес. Его рука выглядит больше, чем когда-либо».
🗣: «Мужик просто раскачался».
🗣: «Он выглядит подтянутым как никогда».
🗣: «Прайм-версия Лео Месси загружается».
🗣: «Разогнался».
🗣: «Этот человек точно сыграет на следующем чемпионате мира».
Похоже, Лео не собирается заканчивать с футболом и поддерживает тело.
Бегло почитал про него, признаный гуру, американец, еще и работает не со всеми, к нему как то на аудиенцию Том Круз не смог попасть.