«Месси забил гол, а у моей жены начались роды». Ло Чельсо рассказал удивительную историю рождения дочери

Все мы знаем, что Лионель Месси творит чудеса на поле, но однажды его магия сработала и за его пределами − он помог своему партнеру по сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо стать отцом.

В интервью TV Publica аргентинский хавбек вспомнил момент с чемпионата мира 2022 года. Аргентина играла против Мексики, Месси был на поле, а Ло Чельсо наблюдал за игрой с трибуны вместе со своей беременной женой.

«Месси забил гол в ворота Мексики, мы начали кричать, но когда я обернулся, то увидел, что у моей жены начались схватки», − рассказал Джовани.

«Думаю, это произошло из-за криков, эйфории и того, что этот гол значил для нас в тот момент. На половине игры нам пришлось уехать, поэтому второй тайм я смотрел из машины. Мы приехали в клинику, и на рассвете родилась наша дочь».

Похоже, что вопрос с крестным отцом для Ло Чельсо закрыт.