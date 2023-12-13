Сестра Икера Касильяса продолжает покорять испанское ТВ

Двоюродная сестра Икера Касильяса Альба продолжает покорять испанское телевидение. Девушка станет участницей в реалити-шоу «Остров искушений». Шоу переносит пять пар на остров, но загвоздка в том, что им придется провести отпуск в разных частях острова.

Альба встречается с 33-летним мужчиной по имени Робер. Пара познакомилась на вечеринке и вместе уже год.

29-летняя Альба ранее участвовала в другом испанском шоу знакомств под названием «Женщины и мужчины и наоборот».

Когда Альба не появляется на телевидении, то она радует своих подписчиков в социальной сети откровенными фотографиями. Девушка ведет гламурную жизнь, ее часто можно увидеть на вечеринках или на борту яхт.