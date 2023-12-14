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Это не расизм? Главный балагур «Баварии» Томас Мюллер «перепутал» стюарда с одноклубником-марокканцем

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Шутка на грани.

После матча с «МЮ» Томас Мюллер был в отличном настроении и не придумал ничего лучше, как подшутить над стюардом, который как и Нуссаир Мазрауи является обладателем восточной внешности и бороды.

Защитник «Баварии», выражавший поддержку Палестине, в прошлый четверг пообщался с лидерами еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии. Также на встрече присутствовал генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дрезен. Утверждается, что инициатором стал сам Мазрауи.

Ранее глава Немецко-израильского общества обратился в полицию и прокуратуру из-за поддержки Мазрауи Палестины.

3 комментария
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Серьёзно? Заметить, что два человека похожи - это расизм, шутка на грани?
Кликбейт или автор идиот?
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Я так понимаю, что пост был создан ради двух последних абзацев? А то трафик сам себя не повысит.
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Ответ Гиперактивный осьминог
Серьёзно? Заметить, что два человека похожи - это расизм, шутка на грани? Кликбейт или автор идиот?
и то и другое походу
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