Это не расизм? Главный балагур «Баварии» Томас Мюллер «перепутал» стюарда с одноклубником-марокканцем

Шутка на грани.

После матча с «МЮ» Томас Мюллер был в отличном настроении и не придумал ничего лучше, как подшутить над стюардом, который как и Нуссаир Мазрауи является обладателем восточной внешности и бороды.

Защитник «Баварии», выражавший поддержку Палестине, в прошлый четверг пообщался с лидерами еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии. Также на встрече присутствовал генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дрезен. Утверждается, что инициатором стал сам Мазрауи.

Ранее глава Немецко-израильского общества обратился в полицию и прокуратуру из-за поддержки Мазрауи Палестины.