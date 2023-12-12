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500 тысяч евро VS 45 миллионов евро: сравниваем результаты форвардов «Реала» и «Барсы» в ЛЧ. Хоселу и Левандовски?

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Результат вас удивит.

Хоселу перешел в «Реал» на правах аренды этим летом. У мадридского клуба есть опция выкупа 33-летнего нападающего по окончании следующего сезона.

Хоселу уже ранее был в системе «Реала», играя за молодежную команду «Королевского клуба». Интернет-портал Transfermarkt оценивает Хоселу в € 6 млн, а за аренду Мадрид заплатил всего 500 тысяч.

Роберт Левандовски перешел в «Барселону» летом 2022 года. Сине-гранатовые заплатили € 45 млн + € 5 млн в качестве бонусов. Игрок подписал с клубом четырехлетнее соглашение. Сумма отступных составляет € 500 млн.

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