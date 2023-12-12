В Турции остановили весь футбол❌❌❌ На судью прямо на поле напал президент одного из клубов

Все турниры приостановлены до окончания расследования.

Инцидент произошел после окончания матча между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» в понедельник вечером. Матч закончился со счетом 1:1, обе стороны заканчивали игру в меньшинстве - 10 на 10.

После финального свситка на главного судью матча Халила Умута Мелера напал президент «Анкарагюджю» Фарука Коджи. Сначала судья получил удар рукой по голове, а затем как минимум два удара ногой, когда уже упал на поле.

Президент местной федерации футбола Мехмет Бюкекши заявил, что все футбольные соревнования в стране приостановлены до выяснения всех обстоятельств.