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В Турции остановили весь футбол❌❌❌ На судью прямо на поле напал президент одного из клубов

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Все турниры приостановлены до окончания расследования.

Инцидент произошел после окончания матча между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» в понедельник вечером. Матч закончился со счетом 1:1, обе стороны заканчивали игру в меньшинстве - 10 на 10.

После финального свситка на главного судью матча Халила Умута Мелера напал президент «Анкарагюджю» Фарука Коджи. Сначала судья получил удар рукой по голове, а затем как минимум два удара ногой, когда уже упал на поле.

Президент местной федерации футбола Мехмет Бюкекши заявил, что все футбольные соревнования в стране приостановлены до выяснения всех обстоятельств.

2 комментария
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Ставка не зашла на 97 минуте... Адольфо Гайча не предупредили просто. А судья добавил много.
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