В 2020-м Месси был зол на Фати так же, как Левандовски на Ямаля 3 года спустя
Момент, когда Роберт Левандовски проигнорировал рукопожатие Ламина Ямаля, стал одним из самых обсуждаемых среди болельщиков каталонцев за последние несколько недель.
Похожий эпизод с участием опытного и молодого игрока произошел в «Барсе» и в 2020 году, когда Лео Месси бросил сердитый взгляд на Ансу Фати после того, как тот решил пробить по воротам вместо паса на Лео.
Конечно, ни в одном из случаев это не привело к серьезному конфликту. Как сказали Левандовски и Хави, подобные эпизоды происходят довольно часто.