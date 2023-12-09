Гаспачо
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В 2020-м Месси был зол на Фати так же, как Левандовски на Ямаля 3 года спустя

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Момент, когда Роберт Левандовски проигнорировал рукопожатие Ламина Ямаля, стал одним из самых обсуждаемых среди болельщиков каталонцев за последние несколько недель.

Похожий эпизод с участием опытного и молодого игрока произошел в «Барсе» и в 2020 году, когда Лео Месси бросил сердитый взгляд на Ансу Фати после того, как тот решил пробить по воротам вместо паса на Лео.

Конечно, ни в одном из случаев это не привело к серьезному конфликту. Как сказали Левандовски и Хави, подобные эпизоды происходят довольно часто.

2 комментария
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надеюсь Ямаль не повторить путь Ансу
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Ответ данислам дадыбаев
надеюсь Ямаль не повторить путь Ансу
Ансу зажигает в Брайтоне вообще-то и после аренды будет основным вероятно
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