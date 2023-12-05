Она из самых красивых футболисток считает, что Мбаппе, Холанд и Неймар могут помочь женскому футболу. Но как?
Ана Мария Маркович рассказала, как развивается женский футбол, и отметила, что звезды мужского футбола могли бы помочь, если бы приходили смотреть их матчи.
Кто такая Маркович?
Анна-Мария Маркович –хорватская футболистка, выступающая на позиции нападающего за клуб швейцарской женской Суперлиги «Грассхоппер» и сборную Хорватии.
У нее более 3 миллионов подписчиков. Несмотря на то, что Маркович известна благодаря внешности, она заявила, что хочет, чтобы ее признавали за футбольные навыки, а не за внешность.
Маркович часто говорит о гендерном разрыве в оплате труда в футболе и выступает за равенство. Она утверждает, что женский футбол прогрессирует во всем, но все еще нуждается в большем внимании и помощи со стороны крупнейших футболистов:
«Я думаю, что женскому футболу стали уделять больше внимания, потому что мы прогрессируем во всем: в качестве, в стиле игры, в возможностях, которые у нас есть, и это привлекает больше внимания.
Качество нашей игры намного выше, чем раньше. Я верю, что люди признают наши усилия, что мы много работаем для этого, потому что мы действительно стремимся стать лучше. Объяснение этому росту в том, что все женщины также вносят вклад в футбол.
Я считаю, что мужчины и игроки-мужчины должны верить в нас. На самом деле, в нас должны верить все, включая других женщин.
Но да, я думаю, что игроки с самыми громкими именами в футболе могли бы помочь, если бы они приходили смотреть наши матчи. Например, Мбаппе, Холанд и Неймар. Но они должны приходить и наслаждаться игрой, а не просто присутствовать».
А пока грустная правда в том, что женский футбол чуть выше уровня дворовых команд, и смотреть там не на что даже без сравнения с мужчинами.
Очень инклюзивный показатель!