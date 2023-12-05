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Она из самых красивых футболисток считает, что Мбаппе, Холанд и Неймар могут помочь женскому футболу. Но как?

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Ана Мария Маркович рассказала, как развивается женский футбол, и отметила, что звезды мужского футбола могли бы помочь, если бы приходили смотреть их матчи.

Кто такая Маркович?

Анна-Мария Маркович –хорватская футболистка, выступающая на позиции нападающего за клуб швейцарской женской Суперлиги «Грассхоппер» и сборную Хорватии.

У нее более 3 миллионов подписчиков. Несмотря на то, что Маркович известна благодаря внешности, она заявила, что хочет, чтобы ее признавали за футбольные навыки, а не за внешность.

Маркович часто говорит о гендерном разрыве в оплате труда в футболе и выступает за равенство. Она утверждает, что женский футбол прогрессирует во всем, но все еще нуждается в большем внимании и помощи со стороны крупнейших футболистов:

«Я думаю, что женскому футболу стали уделять больше внимания, потому что мы прогрессируем во всем: в качестве, в стиле игры, в возможностях, которые у нас есть, и это привлекает больше внимания.

Качество нашей игры намного выше, чем раньше. Я верю, что люди признают наши усилия, что мы много работаем для этого, потому что мы действительно стремимся стать лучше. Объяснение этому росту в том, что все женщины также вносят вклад в футбол.

Я считаю, что мужчины и игроки-мужчины должны верить в нас. На самом деле, в нас должны верить все, включая других женщин.

Но да, я думаю, что игроки с самыми громкими именами в футболе могли бы помочь, если бы они приходили смотреть наши матчи. Например, Мбаппе, Холанд и Неймар. Но они должны приходить и наслаждаться игрой, а не просто присутствовать».

7 комментариев
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Ана Маркович своей внешностью дает ложное впечатление о том, что в женском футболе есть на что смотреть.
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Развивать женский футбол в первую очередь должны сами женщины-игроки! Показывайте уровень игры, чтобы было интересно смотреть и люди к вам потянутся. А все эти отмазки по типу "пусть Месси придет и поболеет" в пользу бедных. Давайте сразу уж голыми играть, к чему эти полумеры.
А пока грустная правда в том, что женский футбол чуть выше уровня дворовых команд, и смотреть там не на что даже без сравнения с мужчинами.
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Играть ей надо в такой форме, как на третьем фото. Ни одного матча не пропущу!
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Ответ Старый Сухи
Очень симпотичная. Ей в модели надо, а не в футбол гонять. Хотя одно другому не мешает.
у неё рост 166.
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Очень симпотичная. Ей в модели надо, а не в футбол гонять. Хотя одно другому не мешает.
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Почему во всех статьях «самая красивая футболистка» нет ни слова о футбольных показателях! Голы, матчи, передачи.. не, только количество подписчиков!!
Очень инклюзивный показатель!
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В женском футболе только мячи интересны.
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