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«Хотел бы играть, но тело против». Суарес попрощался с «Гремио», но дальнейший его путь неизвестен

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Может попылить в «Интер Майами».

Уругвайская радиостанция Radio 890 Sport пообщалась с Луисом Суаресом. Форвард провел последний матч в составе «Гремио» и пока не знает, где продолжит карьеру. Один из вариантов − завершение карьеры.

«Я бы хотел сыграть в Кубке Либертадорес, но против этого выступает мое тело и боль. Единственные, кто знает реальное положение дел, − это три врача и физиотерапевты. Для того, чтобы играть мне нужны таблетки и уколы.

За несколько дней до каждой игры я принимаю три таблетки, а за несколько часов до игры мне делают укол. Если нет, я не могу играть. Отсюда моя хромота. Я должен думать о том, что, возможно, через пять лет я не смогу играть в футбол с друзьями.

Правда в том, что первые шаги по утрам очень болезненны. Любой, кто меня видит, думает, что играть в таком виде невозможно. Мой сын просит меня поиграть с ним, а я просто не могу».

Вполне вероятно, что Суарес соберется с силами и проведет еще один сезон со старыми друзьями − Лео Месси, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. Это три выступает за клуб МЛС «Интер Майами». Хотя откровения Луиса говорят о том, что футбол для него скорее бремя.

4 комментария
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Эль Пистолеро, желаю тебе всего хорошего в жизни. Не важно какое решение ты примишь, настоящие фанаты не забудут твои голы, сейвы как вратарь на ЧМ и конечно же твои тончайшие зубы. Их будут помнить всегда. Безусловно лучшая 9-ка 🔫🔫XXI века
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Шикарно попрощался: сначала отдал голевую, которую отменили из-за миллиметрового офсайда, а потом положил голешник в угол на загляденье.
Лечись, El Pistolero, Майами ждёт тебя!
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В Майями к другу, по-моему более чем очевидно.
Главное ему не поправится за отпуск, всё-таки тяжело кг уходили, на чм вообще очень тяжёлый был, сейчас же и по игре активный и видно что поджарый.
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