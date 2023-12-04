«Хотел бы играть, но тело против». Суарес попрощался с «Гремио», но дальнейший его путь неизвестен

Может попылить в «Интер Майами».

Уругвайская радиостанция Radio 890 Sport пообщалась с Луисом Суаресом. Форвард провел последний матч в составе «Гремио» и пока не знает, где продолжит карьеру. Один из вариантов − завершение карьеры.

«Я бы хотел сыграть в Кубке Либертадорес, но против этого выступает мое тело и боль. Единственные, кто знает реальное положение дел, − это три врача и физиотерапевты. Для того, чтобы играть мне нужны таблетки и уколы.

За несколько дней до каждой игры я принимаю три таблетки, а за несколько часов до игры мне делают укол. Если нет, я не могу играть. Отсюда моя хромота. Я должен думать о том, что, возможно, через пять лет я не смогу играть в футбол с друзьями.

Правда в том, что первые шаги по утрам очень болезненны. Любой, кто меня видит, думает, что играть в таком виде невозможно. Мой сын просит меня поиграть с ним, а я просто не могу».

Вполне вероятно, что Суарес соберется с силами и проведет еще один сезон со старыми друзьями − Лео Месси, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. Это три выступает за клуб МЛС «Интер Майами». Хотя откровения Луиса говорят о том, что футбол для него скорее бремя.