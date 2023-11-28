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«Однажды я сфолил на Кака, он схватил за горло. А после игры ждал меня с Гаттузо». Райан Гиггз никогда не забудет этот день

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В далеком 2007-м «Милан» и «МЮ» бились в полуфинале Лиги чемпионов. Итальянцы прошли дальше с суммарным счетом 5-3, а первый матч стал одним из самых якрих в истории турнира: «Юнайтед» забрал домашнюю победу, а болельщики увидели 5 мячей и стычку Гиггза с Кака.

«Однажды сфолил на Кака, а он схватил меня за горло, начали выяснять отношения. После игры я встретил его ожидающим меня Гаттузо.

Гаттузо сказал, что Кака хотел бы извиниться, но он не знал английский. Говорю: «Нет никаких проблем и никаких обид». После того, как Гаттузо перевел это Кака, он подошел ко мне, обнял и еще раз извинился. Мы обменялись футболками, я никогда не забуду тот день».

7 комментариев
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LoveGreguar
По заголовку я представил, что Кака привел Гаттузо, чтобы отп....ть Гигза ))))
А оказалось это добрая и позитивная история
+39
0
+39
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Марио 9
В ответке тогда Кака просто вынес в одиночку МЮ, Милан выиграл ЛЧ, а Кака выиграл ЗМ
+16
-1
+15
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Сергей Павлов
Включил боевик, а там мелодрама.
+8
0
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olimbek
Каждый год читаем эту историю.
+5
0
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MVL
Ответ Марио 9
В ответке тогда Кака просто вынес в одиночку МЮ, Милан выиграл ЛЧ, а Кака выиграл ЗМ
Нифига не в одиночку- в пару с Зеедорфом всю ЛЧ прошли.
+1
0
+1
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Bakytbek Kanatov
Ответ Марио 9
В ответке тогда Кака просто вынес в одиночку МЮ, Милан выиграл ЛЧ, а Кака выиграл ЗМ
Прям в одиночку)). Скажешь тоже
+1
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Михаил Панюков
Ответ LoveGreguar
По заголовку я представил, что Кака привел Гаттузо, чтобы отп....ть Гигза )))) А оказалось это добрая и позитивная история
Гиггз наверное также подумал сначала))
+1
0
+1
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