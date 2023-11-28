«Однажды я сфолил на Кака, он схватил за горло. А после игры ждал меня с Гаттузо». Райан Гиггз никогда не забудет этот день

В далеком 2007-м «Милан» и «МЮ» бились в полуфинале Лиги чемпионов. Итальянцы прошли дальше с суммарным счетом 5-3, а первый матч стал одним из самых якрих в истории турнира: «Юнайтед» забрал домашнюю победу, а болельщики увидели 5 мячей и стычку Гиггза с Кака.

«Однажды сфолил на Кака, а он схватил меня за горло, начали выяснять отношения. После игры я встретил его ожидающим меня Гаттузо.

Гаттузо сказал, что Кака хотел бы извиниться, но он не знал английский. Говорю: «Нет никаких проблем и никаких обид». После того, как Гаттузо перевел это Кака, он подошел ко мне, обнял и еще раз извинился. Мы обменялись футболками, я никогда не забуду тот день».