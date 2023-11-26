📹Братья Фернандесы. После игры «Кадиса» и «Мадрида» Начо и Алекс мило общались в подтрибунке 🤝

Начинали вместе в «Кастилье».

В матче 14 тура Ла Лиги в матче «Кадиса» против «Мадрида» (0:3) в старте против друг друга вышли два брата − Алекс и Начо Фернандесы. Первому 31 год и он выступает на позиции центрального полузащитника, а второму − 33, и он играет в центре защиты.

Сразу после окончания игры, в которой «сливочные» с сухим счетом огорчили «желтую подлодку», два брата встретились в подтрибунном помещении, захватив с собой детей. Алекс и Начо о чем-то мило беседовали и не обращали внимание на то, что их снимают.

Оба Фернандеса делали первые футбольные шаги в академии «Мадрида». Вот только если Начо дождался своего шанса, то младший брат оказался менее терпеливым. Он был капитаном «Кастильи» и в двадцать лет получил предложение продлить контракт. Алекс отказался, так как устал играть в Сегунде и рассчитывал получать практику на более высоком уровне.

В тот момент Начо уже попал в первый состав «королевского клуба». Алекс Фернандес решил пойти другим путем, подписав контракт с «Эспаньолом». В его карьере были аренды в «Риеку» и «Рединг», а затем переход свободным агентом в «Эльче». В «Кадисе» хавбек оказался в 2017 году − клуб также не заплатил за его трансфер ни копейки. Забавно, что и «Эльче», и «Кадис» на момент перехода Алекса Фернандеса находились в Сегунде.

В Андалусии младший брат Начо наконец стал получать больше игрового времени, но в этом сезоне оно заметно уменьшилось. Тем временем старший уже выводит свою команду на поле в качестве капитана.