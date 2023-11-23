На матче Аргентины и Бразилии было не все так однозначно: перед игрой Леандро Паредес изображал минет болельщикам хозяев

Да уж, высокая южноамериканская культура.

Вчерашний матч Бразилия – Аргентина начался на 27 минут позже. Перед стартовым свистком на одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт. Когда исполнялись национальные гимны двух стран, стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей.

А теперь открываются все новые подробности событий, которые произошли перед матчем: хоть Месси и аплодировали, но Ди Мария плевал в фанатов хозяев, Паредес и вовсе изобразил минет, обращаясь к домашним болельщикам.