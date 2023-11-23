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На матче Аргентины и Бразилии было не все так однозначно: перед игрой Леандро Паредес изображал минет болельщикам хозяев

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Да уж, высокая южноамериканская культура.

Вчерашний матч Бразилия – Аргентина начался на 27 минут позже. Перед стартовым свистком на одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт. Когда исполнялись национальные гимны двух стран, стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей.

А теперь открываются все новые подробности событий, которые произошли перед матчем: хоть Месси и аплодировали, но Ди Мария плевал в фанатов хозяев, Паредес и вовсе изобразил минет, обращаясь к домашним болельщикам.

12 комментариев

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Рыжая
"чемпионы мира"
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AlexRW
Зенитовец в деле!
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Роман
Паредас олицетворение рикоберги, климова, футболагуру, мамедова и таких вот прочих.
+8
-3
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Ilya Shilovskiy
Шайка гиен
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Domian
Ответ Real_v_dushe
Ну похныкай ещё, может полегчает
Мне то что хныкать?
Месси ЧЕМПИОН МИРА.
Величайший офмциально.

Это тебе надо придумывать байки про фифа, массонов и тд ибо осознание реальности это больно и обидно.
Я же спорил с тобой перед матчем с Голландией, ты тогда аргам и шанса не давал.
Представляю что ты испытал😂
А ведь Лаос сделал все, что бы в допы ораньжевых протащить, даже левый штрафной поставил на 101 минуте)
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tRIFF
Бразильцы сами виноваты, до сих пор не понимаю, как пропустили тот злосчастный гол от Хорватов
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Real_v_dushe
ФИФА сделала себе достойных "чемпионов". Какая организация, такие у них и "чемпионы". Пусть и дальше несут сказки о якобы космических рейтингах своего псевдотурнирчика и как у них он честно проходит.
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Domian
Ответ Real_v_dushe
ФИФА сделала себе достойных "чемпионов". Какая организация, такие у них и "чемпионы". Пусть и дальше несут сказки о якобы космических рейтингах своего псевдотурнирчика и как у них он честно проходит.
Хоспади, ну если тебе так легче перенести удар от чемпионста Месси, то пусть будет что ФИФА, массоны, печенеги, ордынцы.
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