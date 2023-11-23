На матче Аргентины и Бразилии было не все так однозначно: перед игрой Леандро Паредес изображал минет болельщикам хозяев
Да уж, высокая южноамериканская культура.
Вчерашний матч Бразилия – Аргентина начался на 27 минут позже. Перед стартовым свистком на одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт. Когда исполнялись национальные гимны двух стран, стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей.
А теперь открываются все новые подробности событий, которые произошли перед матчем: хоть Месси и аплодировали, но Ди Мария плевал в фанатов хозяев, Паредес и вовсе изобразил минет, обращаясь к домашним болельщикам.
Месси ЧЕМПИОН МИРА.
Величайший офмциально.
Это тебе надо придумывать байки про фифа, массонов и тд ибо осознание реальности это больно и обидно.
Я же спорил с тобой перед матчем с Голландией, ты тогда аргам и шанса не давал.
Представляю что ты испытал😂
А ведь Лаос сделал все, что бы в допы ораньжевых протащить, даже левый штрафной поставил на 101 минуте)