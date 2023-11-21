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Самая сексуальная футболистка мира добилась своего: ей организовали встречу с кумиром - Криштиану Роналду🔥😱💃

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Ждем совместную фотосессию?

Ана Мария Маркович давно застолбила за собой титул самой «горячей» футболистки мира, хотя сама хорватка категорически против сексуализации ее футбольной карьеры. И даже регулярно бунтует по этому поводу.

Кумир Маркович - португалец Криштиану Роналду, которому она даже пишет письма в соцсетях.

И вот мечта девушки близка к осуществлению - известная криптовалютная биржа организовала ей встречу с кумиром. Только взгляните на бурю эмоций от Аны Марии.

Хорватка уже в пути - ждем много совместных фото и видео?

13 комментариев

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Dauren Ussenov
Джорджина напряглась
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Дентайр
Ответ Роман
Уверен процентов 95 даже текст статьи не прочитали)
Здесь был текст?!
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Роман
Уверен процентов 95 даже текст статьи не прочитали)
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Кирилл Дубасов
"Трудно быть холодной когда ты огонь"
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Beriya
Зачетная
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Тюменский медвежонок
Ответ Александр Кораблев
Комментарий скрыт
судя по вашим комментариям, это вы больше переживаете
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Роман
Кого-то самая сексуальная футболистка встречает, а кого-то левый мужик в шею целует.
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circassian*
Самая сексуальная футболистка.
Ни одной фотки в статье, где она играет в футбол, одета в футболку или что-то в этом роде, чтоб мы знали, что она действительно футболистка, а не просто сексуальная. Даже не написано, где и ща кого она играет.)) Более того - никому даже не интересно
Это все, что нужно знать о женском футболе
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Sturmpioner
Ответ Dauren Ussenov
Джорджина напряглась
😁
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