Самая сексуальная футболистка мира добилась своего: ей организовали встречу с кумиром - Криштиану Роналду🔥😱💃

Ждем совместную фотосессию?

Ана Мария Маркович давно застолбила за собой титул самой «горячей» футболистки мира, хотя сама хорватка категорически против сексуализации ее футбольной карьеры. И даже регулярно бунтует по этому поводу.

Кумир Маркович - португалец Криштиану Роналду, которому она даже пишет письма в соцсетях.

И вот мечта девушки близка к осуществлению - известная криптовалютная биржа организовала ей встречу с кумиром. Только взгляните на бурю эмоций от Аны Марии.

Хорватка уже в пути - ждем много совместных фото и видео?