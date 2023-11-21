Самая сексуальная футболистка мира добилась своего: ей организовали встречу с кумиром - Криштиану Роналду🔥😱💃
Ждем совместную фотосессию?
Ана Мария Маркович давно застолбила за собой титул самой «горячей» футболистки мира, хотя сама хорватка категорически против сексуализации ее футбольной карьеры. И даже регулярно бунтует по этому поводу.
Кумир Маркович - португалец Криштиану Роналду, которому она даже пишет письма в соцсетях.
И вот мечта девушки близка к осуществлению - известная криптовалютная биржа организовала ей встречу с кумиром. Только взгляните на бурю эмоций от Аны Марии.
Хорватка уже в пути - ждем много совместных фото и видео?
Ни одной фотки в статье, где она играет в футбол, одета в футболку или что-то в этом роде, чтоб мы знали, что она действительно футболистка, а не просто сексуальная. Даже не написано, где и ща кого она играет.)) Более того - никому даже не интересно
Это все, что нужно знать о женском футболе