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Дрейк и Джей Коул повторили то самое фото Месси и Роналду. Год назад Лео и Криш сыграли в шахматы

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В своей последней совместной работе с Джей Коулом «First Person Shooter» рэпер Дрейк воссоздал культовую шахматную партию Месси и Роналду. Эта фотография, сделанная перед чемпионатом мира-2022, взорвала Интернет.

Ровно через год Джей Коул и Дрейк полностью повторили нашумевшее фото.

В начале этого года звезда колумбийской поп-музыки и реггетона Малума отдал дань уважения Лео в своем клипе «Trofeo». Примечательно, что сам аргентинец появился в клипе вместе с трофеем Кубка Лиг.

3 комментария

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Илья Мурашов
Месси ставит мат Роналду
+2
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0
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chiscuid
Их надо было местами поменять, потому что Джей Коул превосходит Дрейка в мастерстве ;)
0
0
0
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Чейви
Ответ Илья Мурашов
Месси ставит мат Роналду
11 месяцев назад поставил
+1
-1
0
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