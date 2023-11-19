Дрейк и Джей Коул повторили то самое фото Месси и Роналду. Год назад Лео и Криш сыграли в шахматы

В своей последней совместной работе с Джей Коулом «First Person Shooter» рэпер Дрейк воссоздал культовую шахматную партию Месси и Роналду. Эта фотография, сделанная перед чемпионатом мира-2022, взорвала Интернет.

Ровно через год Джей Коул и Дрейк полностью повторили нашумевшее фото.

В начале этого года звезда колумбийской поп-музыки и реггетона Малума отдал дань уважения Лео в своем клипе «Trofeo». Примечательно, что сам аргентинец появился в клипе вместе с трофеем Кубка Лиг.