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Мбаппе рассказал, в какой момент понял, что «ЗМ» достанется Месси

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«Я не тот человек, который боится говорить [о результатах «Золотого мяча»]», – заявил Килиан Мбаппе в интервью. – «Месси заслужил это. В ночь финала чемпионата мира я уже знал, что он выиграл «Золотой мяч».

Чемпионат мира, как правило, сильно влияет на голосование «Золотого мяча». Однако Месси также должен был подкрепить победу на ЧМ успехами за «ПСЖ», чтобы показать себя достойным победителем, и он сделал это, проведя в составе парижан второй сезон лучше, чем первый.

На чемпионате мира-2022 Месси забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи, отметившись и в финале. Мбаппе, в свою очередь, оформил в том матче хет-трик.

2 комментария

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Alexander Solodkov
Месси отдали ЗМ по инерции. И все пытались ходульные подпорки привести под обоснование. Уже в ПСЖ Месси был просто хорошим игроком. Ну а в американском футболе чуть лучше остальных.
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