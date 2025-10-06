❗ «Бавария» хочет подписать Марка Гехи. Переговоры уже стартовали (Sky Sports)

Журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг сообщает о планах мюнхенской «Баварии» усилить оборону.

По его словам, директор «Баварии» Макс Эберль – большой поклонник Марка Гехи.

Мюнхенцы отслеживают игру англичанина за «Кристал Пэлас». Также состоялись первоначальные переговоры с представителями игрока.

«Бавария» хочет подписать англичанина на правах свободного агента следующим летом.

«Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» составят конкуренцию немецкому клубу.