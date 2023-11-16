Самая сексуальная футболистка мира вновь бунтует - хочет, чтобы ней видели футболистку⚽️⚽️⚽️, а не ее сексуальность🔞🔞🔞

Уже не первое такое заявление от хорватки.

«Все женщины показывают то, что они хотят показать. Я личность. Я не пытаюсь показать, какая я сексуальная, но мне нравится показывать, как я усердно работаю и что я веду здоровый, красивый и модный образ жизни, как мои друзья и семья, но мне не нравится, когда люди говорят, что я сексуальная, потому что это клише.

Я думаю, если бы я работала в сфере моды, меня бы не называли «сексуальной». Это происходит потому, что я играю в футбол, и, видимо, им кажется, что женщина не может быть красивой и играть в футбол. Я женщина, и мне нравится сочетать это», – сказала нападающая сборной Хорватии и «Грассхоппера».

У Маркович 1 гол в 11 матчах за сборную Хорватии и 11 мячей в 79 официальных играх на клубном уровне. В последнее время время она активно восстанавливалась от травмы ноги.