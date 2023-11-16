Гаспачо
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Самая сексуальная футболистка мира вновь бунтует - хочет, чтобы ней видели футболистку⚽️⚽️⚽️, а не ее сексуальность🔞🔞🔞

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Уже не первое такое заявление от хорватки.

«Все женщины показывают то, что они хотят показать. Я личность. Я не пытаюсь показать, какая я сексуальная, но мне нравится показывать, как я усердно работаю и что я веду здоровый, красивый и модный образ жизни, как мои друзья и семья, но мне не нравится, когда люди говорят, что я сексуальная, потому что это клише.

Ana Maria Marković
Ана Мария Маркович - откровенные горячие свежие фото в инстаграм (instagram) | Футбол 24
Who is Ana Maria Markovic? World's Most Beautiful Footballer

Я думаю, если бы я работала в сфере моды, меня бы не называли «сексуальной». Это происходит потому, что я играю в футбол, и, видимо, им кажется, что женщина не может быть красивой и играть в футбол. Я женщина, и мне нравится сочетать это», – сказала нападающая сборной Хорватии и «Грассхоппера».

Ana Maria Marković

У Маркович 1 гол в 11 матчах за сборную Хорватии и 11 мячей в 79 официальных играх на клубном уровне. В последнее время время она активно восстанавливалась от травмы ноги.

World's most beautiful footballer Ana Maria Markovic says Cristiano Ronaldo is her inspiration
Instagram Crush Ana Maria Marković (28 Photos) – Suburban Men
Ana Maria Markovic nữ cầu thủ xinh đẹp nhất thế giới
Jogadora tenta driblar rótulo de 'mais sexy do mundo': 'Precisam saber o que posso fazer no campo' | Esporte | O Dia
World's most beautiful footballer' says she is hoping to move to England | Daily Mail Online
Ana Maria Markovic: I hate being labelled the world's sexiest footballer - Foto 10 de 11 | MARCA English

7 комментариев

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Джорджио Че
Ну что поделать, у нас свое мнение. Сексуальная? Да! Клише? Возможно. Не нравится? Таков мир, красота девушки для многих приоритетнее, чем ее умение играть в футбол.
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ilmir84
она одевает форму на пару размеров меньше в натяжку.это чтобы подчеркнуть сиськи и попу. смотрел матчи с участием женских команд. абсолютное большинство надевают футболки и шорты на размер или 2 больше, чтобы не стеснять тело в движении. хорватка сама же провоцирует народ на домыслы и суждения о ее сексуальности. ну и в постели наверное она не лежит как бревно а берет инициативу
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Орыс-орыс онбаган
жопой трусы зажевала и грит что не делает ничего специально для сексуальности
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Spartakkmk
Может тогда стоит перстать выкладывать откровенные фото и забыть про граммы, буки и пр. гадость? А ну да. Это же не вариант для таких "футболисточек".
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Raufka
>постит фотки с обнаженкой, хоть и в купальнике
>не нравится, когда люди говорят, что она сексуальная

вроде всё логично
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pashapavel
А готовить она умеет?
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Dr.Gebbelsss
ей надо в пляжный футбол перейти - и играть в футбол будет, и одежды меньше
всем понравится)
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