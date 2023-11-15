Другим на заметку. Марсело рассказал, что помогло «Мадриду» заставить Месси молчать
Иногда нужно просто не трогать.
«Месси не разговаривал во время игр, и я тоже старался не вступать с ним в диалоги, потому что так он был тихим», − признался легенда «Мадрида» Марсело в Charla Podcast.
«Мы в «Мадриде» всегда говорили, что нужно оставлять его таким, потому что если ты решишь мешать ему, то спровоцируешь. Тогда он начнет злиться, а если он злится, то с ним становится еще сложнее справиться».
Разгневанный Месси − это, пожалуй, кошмар для любого соперника. На чемпионате мира и Копа Америка соперники много провоцировали его и партнеров по сборной, что, вероятно, немного облегчило задачу.
Один из самых показательных моментов случился в четвертьфинале в игре против Нидерландов. Соперник был слишком самоуверен и провоцировал аргентинцев. В итоге Месси забил, отдал голевую и отпраздновал на глазах у Луи ван Гала.
Что касается противостояния Лео и «Мадрида», то всего форвард поучаствовал в 47-ми класико, в которых забил 26 голов и отдал 14 голевых передач. Причем чаще всего делал это молча.
У Мадрида одна победа с крупным счетом в классико больше чем за 10 лет - супердостижение.