Гаспачо
Блог

Другим на заметку. Марсело рассказал, что помогло «Мадриду» заставить Месси молчать

Марсело Марсело
Лионель Месси Лионель Месси
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Класико Класико
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Иногда нужно просто не трогать.

«Месси не разговаривал во время игр, и я тоже старался не вступать с ним в диалоги, потому что так он был тихим», − признался легенда «Мадрида» Марсело в Charla Podcast.

«Мы в «Мадриде» всегда говорили, что нужно оставлять его таким, потому что если ты решишь мешать ему, то спровоцируешь. Тогда он начнет злиться, а если он злится, то с ним становится еще сложнее справиться».

Разгневанный Месси − это, пожалуй, кошмар для любого соперника. На чемпионате мира и Копа Америка соперники много провоцировали его и партнеров по сборной, что, вероятно, немного облегчило задачу.

Один из самых показательных моментов случился в четвертьфинале в игре против Нидерландов. Соперник был слишком самоуверен и провоцировал аргентинцев. В итоге Месси забил, отдал голевую и отпраздновал на глазах у Луи ван Гала.

Что касается противостояния Лео и «Мадрида», то всего форвард поучаствовал в 47-ми класико, в которых забил 26 голов и отдал 14 голевых передач. Причем чаще всего делал это молча.

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EvilEmpress
Вспоминается классико 2017 года, когда Рамос получил КК, а Марсело логтем пробил губу Месси. Легендарный сольный проход роберто, пас на Гомеша тот на Альбу, и Альба простреливает на Месси, 93 минута и гол (Главный арбитр добавил всего 2 минуты)
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitriy D.
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Так это не с Мадридом было.
У Мадрида одна победа с крупным счетом в классико больше чем за 10 лет - супердостижение.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VictorAhz
Ответ EvilEmpress
Вспоминается классико 2017 года, когда Рамос получил КК, а Марсело логтем пробил губу Месси. Легендарный сольный проход роберто, пас на Гомеша тот на Альбу, и Альба простреливает на Месси, 93 минута и гол (Главный арбитр добавил всего 2 минуты)
Да, запомнился тот матч, что меня поразило, что С.Роберто изрядно вымотанный, на последних минутах сумел убежать от Марсело из практически опорки Барсы и почти до угла штрафной Мадрида. Это пожалуй лучшее, что он выдал за всю свою карьеру. Плюс завершение Месси, это было, как во сне.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Мурашов
Ответ Артём Поддубный
а кто разбираться то хочет, кумир ведь.
Бить мальчика-аутиста гуманнее?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дороф
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Воу-воу-воу, мужик, такими словами лучше не швыряться без доказательств.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ya_Mama
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Чел с синдромом Аспергера высказался.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Марсело в этом несомненно прав!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Молчание от Месси - Золото команды!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий