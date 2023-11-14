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😎 «Я обещаю, что буду посредником в этой сделке». Оби Микел готов на все, чтобы Осимхен перешел в «Челси»

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Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел пообщался с Виктором Осимхеном, касательно возможного трансфера в АПЛ, и предложил соотечественнику посреднические услуги.

«В следующем сезоне я точно знаю, что ты приедешь в «Челси»! Я обещаю, что буду посредником в этой сделке. Я позабочусь о том, чтобы это случилось. Мы ищем кого-то вроде тебя с тех пор, как Дрогба покинул клуб», - заявил Оби Микел.

Возможный отъезд «Осимхена» в «Челси» все чаще обсуждается, причем не только в СМИ, но и разговоре с самим футболистом. Как считаете, раскошелится ли Боули на нового нападающего?

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