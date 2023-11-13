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Хуан Себастьян Верон женился! Свадьба получилась очень красивой💐

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Хуан Себастьян Верон Хуан Себастьян Верон
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Радостное событие произошло в жизни бывшего игрока «МЮ» и «Интера» Хуана Себастьяна Верона. 48-летний аргентинец женился на 29-летнем адвокате Валентине Мартин.

На праздник было приглашено 200 гостей, в том числе бывшие футболисты-товарищи Верона Роберто Сенсини, Леандро Десабато, Давид Трезеге, Маркос Анхелери и другие.

Хуан Себастьян был одет в бежевый костюм и красные туфли. Валентина была в классическом белом платье с цветами.

 

 

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