Хуан Себастьян Верон женился! Свадьба получилась очень красивой💐

Радостное событие произошло в жизни бывшего игрока «МЮ» и «Интера» Хуана Себастьяна Верона. 48-летний аргентинец женился на 29-летнем адвокате Валентине Мартин.

На праздник было приглашено 200 гостей, в том числе бывшие футболисты-товарищи Верона Роберто Сенсини, Леандро Десабато, Давид Трезеге, Маркос Анхелери и другие.

Хуан Себастьян был одет в бежевый костюм и красные туфли. Валентина была в классическом белом платье с цветами.