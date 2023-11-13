«Жирона» сенсационно лидирует в Ла Лиге. Но при этом у клуба даже нет тренировочной базы 😳

Приходится арендовать поля.

Каталонская «Жирона» стала настоящим открытием этого сезона Ла Лиги. Команда Мичела Санчеса лидирует в испанском чемпионате, опережая «Мадрид» на два очка.

После 13 туров команда уже набрала 34 очка, что всего на 15 меньше, чем за весь прошлый чемпионат. Единственный матч, который жиронцы проиграли в этом сезоне − домашняя игра с «Мадридом» (0:3).

Оказывается, что команда проводит тренировки не на своей базе, а вынуждена брать в аренду футбольные поля у гольф-центра PGA в Кальдес-де-Малавелья. Все дело в том, что в сентябре 2023 года клуб должен был начать строительство футбольного комплекса в Вилабларе, а уже в начале 2024 года переехать туда. Вот только соседи жиронцев не хотят давать зеленый свет проекту, так как им не объяснили, какое влияние окажут новые строения на окружающую среду.

Земля, на которой должен расположен бело-красный спортивный комплекс, входит в сельскохозяйственную равнину Жироны и классифицируется как земля особого сельскохозяйственного назначения. Другими словами, чтобы начать на ней строительство, нужно поменять форму собственности. Территориальная градостроительная комиссия должна утвердить или отклонить специальный план для незастроенных земель. Если они откажут, то клуб не получит лицензию для начала возведения нового дома для тренировок.

Пока сам клуб спокоен, Союз фермеров, Ассоциация натуралистов Жироны и движение «Сохраним Вилабларе» уже заявили о нарушениях в процессе лицензирования омбудсмену и специальной комиссии. Они считают, что процесс проверки должны повторить. Никто из трех структур не смог ознакомиться с нужными документами, которые предоставлялись на открытом обсуждении.

Похоже, что как минимум ближайший сезон «Жирона» будет ютиться вместе с гольфистами.