😳 От стеснительного парня до 🤫 легенды. Вспоминаем все презентации «Золотых мячей» Лео Месси 🤩

В пятницу вечером фанаты «Интер Майами» воочию увидели восьмой «Золотой мяч» Лионеля Месси, который аргентинец показал на специальной церемонии в присутствовии 20 тысяч человек.

Давайте посмотрим, как поменялся аргентинец с момента получения первой награды.

1) 2009 год. Застенчивый 22-летний Лео.

2) 2010 год. Топ-3 «Золотого мяча» за представителями «Барселоны».

3) 2011 год. 24-летний Лео уже стал рекордсменом по числу выигранных наград.

4) 2013 год. Квадрупл или покер?

5) 2015 год. Второй требл в карьере и пятый «Золотой мяч». Непревзойденная улыбка!

6) 2019 год. Награда за «Самую милую презентацию» и очередной «Золотой мяч».

7) 2021 год. Париж, поздоровайся.

8) 2023 год. Кульминация.