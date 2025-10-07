Эден Азар «собрал» идеального футболиста и умудрился обидеть болельщиков «Реала» 🙃
Знаменитый бельгиец Эден Азар «собрал» идеального футболиста. Смотрим, что получилось:
Скорость: Жереми Доку («Слишком быстрый»)
Дрибблинг: Ламин Ямаль («Волшебный парень»)
Игра в обороне: Вирджил ван Дейк («Этот парень силен»)
Передачи: Кевин Де Брюйне («Единственный и неповторимый»)
Удары по воротам: Эрлинг Холанд («Он забил так много голов»)
Мастерство: Ламин Ямаль («Волшебный парень»)
Этим, казалось бы рядовым видео, Эден умудрился обидеть многих болельщиков «Мадрида», которых удивило, что бельгиец не упомянул ни одного представителя своего бывшего клуба.
💬«Ни одного игрока «Мадрида»? Серьезно»?».
💬«Легенда «Мадрида» не вспомнил об игроках «Мадрида».
💬«Холанд на ударе? Как насчет Мбаппе или Роналду?».
💬«Доку он предпочел Мбаппе, а Ямаля выбрал, забыв про Вини».
💬«Он не упоминает «Мадрид», потому что провалился там».