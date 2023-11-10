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✘ Темная сторона волшебства. Фанаты «Гремио» ненавидят Роналдиньо. Вы поймете их, когда узнаете, что он сделал 😖

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Роналдиньо - это не просто легенда футбола. Лучезарного бразильца можно назвать культовой личностью всего спорта, но есть одна группа людей, которая готова поспорить с этим заявлением. Зовут ее - фанаты «Гремио».

Почему? На самом деле все просто. Роналдиньо покинул «Гремио» в 2001 году, перейдя в «ПСЖ» за скромные 5 млн евро. 22-летний бразилец уже был звездой, и руководители клуба рассчитывали хорошо заработать на его отъезде в Европу.

«В Бразилии все знают, что лучшие игроки всего уходят. Существует даже неписаное правило, что игрок должен подписать новый контракт за несколько месяцев до трансфера, увеличив не только свою зарплату, но и компенсацию за трансфер», - объяснил один из фанатов «Гремио».

«Это способ гарантировать, что ваш юношейский клуб не останется без гроша, когда вы уйдете. Роналдиньо ничего не подписал и вместо этого покинул клуб бесплатно, расторгнув контракт», - добавил другой фанат «Гремио».

Некоторые источники утверждают, что «ПСЖ» все же заплатил «Гремио» 5 млн евро, но если быть максимально точными: эту сумму обязала выплатить ФИФА, решив, что «ПСЖ» не имел права бесплатно забирать игрока.

Эта история значительно подорвала авторитет Роналдиньо в фанатской среде, потому что ранее игрок утверждал, что «за «Гремио» готов играть даже без зарплаты». Как оказалось, он вел переговоры с «ПСЖ» в тайне от руководства.

В 2010 году Роналдиньо, по слухам, вел переговоры о возвращении в «Гремио», но спустя три месяца подписал контракт с «Фламенго».

2 комментария

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Castor Troy
Гнилой человек мягко говоря
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Виктор Войнов
готов был играть за Гремио без зарплаты, но решил играть за ПСЖ за деньги. так то нет никакого противоречия. он же не сказал: буду играть за Гремио без зарплаты
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