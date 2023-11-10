😲 Новые подробности увольнения Нуну Санту из «Аль-Иттихада». Последней каплей стал конфликт с Каримом Бензема 😰
Саудовское издание Al Riyadiah сообщает, что причиной увольнения Нуну Эшпириту Санту стал конфликт с Каримом Бензема.
Ключевым моментом стал инцидент в раздевалке.
«Ты отличный игрок, но слишком ленив, чтобы прессинговать, - сказал Кариму Санту.
«Поговори со всей командой, почему ты критикуешь только меня?» - ответил Бензема.
Через два дня после инцидента португальский тренер был уволен из «Аль-Иттихада».
Это не стало сюрпризом для тех, кто внимательно следил за новостями из клуба. Ранее появлялась информацию, что у француза напряженные отношения с главным тренером.
Однако не стоит обвинять во всем Карима. «Аль-Иттихад» занимает шестое место в лиге, что существенно ниже ожиданий руководства.
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