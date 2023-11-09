Рейес погиб 4 года назад. Недавно его жена нашла трогательную записку, которая обрела новый смысл

В 2019 году Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе. Он двигался на своем автомобиле Mercedes Brabus S550 из Севильи в Утреру со скоростью более 200 км/ч, когда у него лопнула шина. В результате аварии погиб как сам игрок, так и его двоюродный брат Джонатан. Один пассажир получил серьезные травмы.

Во время профессиональной карьеры Рейес играл за известные клубы − «Арсенал», «Атлетико», «Мадрид» и «Севилью».

Жена Рейеса, Ноэлия Лопес, спустя четыре года после смерти мужа рассказала о том, как недавно нашла записку, написанную им. Девушка получила заказ из IKEA, хотела положить его в коробку, а в ней был листик с текстом: «С Днем Святого Валентина. Я не забуду тебя даже на расстоянии»

Лопес добавила: «Каждый раз, когда вижу какой-то похожий знак, то ощущаю особые чувства. Сегодня некоторые слова обретают большую силу. В последнее время я получаю так много знаков. Когда-нибудь я расскажу вам о них».

Сын Рейеса, Хосе Антонио Рейес Лопес, в июне 2019 года подписал контракт с молодежной академией «Реала». Переход был согласован до смерти бывшего нападающего «Арсенала».