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Что общего у кошачьей памяти и футбольной трансляции? 😸😸😸 Ответ прост - Курт Зума

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Вирусное видео собрало десятки миллионов просмотров.

В прошлом году «Вест Хэм» попал в скандал из-за защитника Курта Зума, которого обвинили в жестоком обращении с животными.

Видео с издевательствами снял брат француза Йоан, после чего выложил его в Snapchat – там видно, как Зума бросает животное на пол и бьет ногой. На других кадрах Курт швыряет в кошку пару дизайнерских туфель и бьет по морде.

Клуб жестко раскритиковали из-за решения выпустить Зума в старте на матч с «Уотфордом» в день, когда по соцсетям разлетелось видео.

В итоге «Вест Хэм» оштрафовал француза на «максимально возможную сумму» – 250 тысяч фунтов, а вскоре Курт лишился спонсора – adidas.

В этом сезоне у Зумы 10 матчей за «Вест Хэм», но история с кошкой будет преследовать его еще долго. В соцсетях завирусилось видео про «кошачью память», оно набрало уже более 20 миллионов просмотров.

1 комментарий

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Антон Александров
Классно придумано! Но за котика не прощу!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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