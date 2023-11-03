В 2029 году France Football вручит второй в истории «Супер Золотой мяч»: букмекеры уже принимают ставки, кому он достане

У конкурентов Месси в запасе еще 6 лет.

Единственным в истории обладателем «Супер Золотого мяча» является легенда «Реала» Альфредо Ди Стефано. Это случилось в 1989 году.

На «Супер Золотой мяч» претендовали также легендарные Йохан Кройф и Мишель Платини, но по результатам голосования обладателей «Золотых мячей» награда досталась Ди Стефано – спустя 30 лет после его второго выигрыша «Золотого мяча».

Трофей очень похож на оригинальный «Золотой мяч», но в его основании много золотых мини-футбольных мячей, напоминающих шоколадные конфеты Ferrero Rocher.

В 2029 (на логичный вопрос, почему награда не была вручена в в 2019 году - спустя 30 лет после вручения ее Ди Стефано - ответа найти пока не удалось) France Football планирует вручить второй в истории «Супер Золотой мяч» - официально эта награда присуждается лучшему игроку 30-летия (вновь вопросики к 2019 году).

На текущий момент Лео однозначно можно считать главным претендентом, но у конкурентов есть еще как минимум 6 лет, чтобы побороться с аргентинцем.

Вот как сам Месси оценил, кто поборется за «Золотой мяч» в будущем.

«В последние несколько лет мы видели появление игроков, способных выиграть «Золотой мяч». В ближайшие годы за него может быть ожесточенная борьба среди таких игроков, как Холанд, Мбаппе и Винисиус.

Есть много молодых игроков, которые будут бороться за «Золотой мяч». Я также думаю, что Ламин Ямаль, который еще очень молод, но уже очень хорошо играет за «Барселону» и стал важным игроком, [сможет побороться].

Наверняка найдутся и другие, кто будет бороться за «Золотой мяч, появятся и другие. Это будет новая эра», – сказал форвард «Интер Майами» в интервью L’Équipe.