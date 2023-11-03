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В 2029 году France Football вручит второй в истории «Супер Золотой мяч»: букмекеры уже принимают ставки, кому он достане

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У конкурентов Месси в запасе еще 6 лет.

Единственным в истории обладателем «Супер Золотого мяча» является легенда «Реала» Альфредо Ди Стефано. Это случилось в 1989 году.

На «Супер Золотой мяч» претендовали также легендарные Йохан Кройф и Мишель Платини, но по результатам голосования обладателей «Золотых мячей» награда досталась Ди Стефано – спустя 30 лет после его второго выигрыша «Золотого мяча».

Трофей очень похож на оригинальный «Золотой мяч», но в его основании много золотых мини-футбольных мячей, напоминающих шоколадные конфеты Ferrero Rocher.

В 2029 (на логичный вопрос, почему награда не была вручена в в 2019 году - спустя 30 лет после вручения ее Ди Стефано - ответа найти пока не удалось) France Football планирует вручить второй в истории «Супер Золотой мяч» - официально эта награда присуждается лучшему игроку 30-летия (вновь вопросики к 2019 году).

На текущий момент Лео однозначно можно считать главным претендентом, но у конкурентов есть еще как минимум 6 лет, чтобы побороться с аргентинцем.

Вот как сам Месси оценил, кто поборется за «Золотой мяч» в будущем.

«В последние несколько лет мы видели появление игроков, способных выиграть «Золотой мяч». В ближайшие годы за него может быть ожесточенная борьба среди таких игроков, как Холанд, Мбаппе и Винисиус.

Есть много молодых игроков, которые будут бороться за «Золотой мяч». Я также думаю, что Ламин Ямаль, который еще очень молод, но уже очень хорошо играет за «Барселону» и стал важным игроком, [сможет побороться].

Наверняка найдутся и другие, кто будет бороться за «Золотой мяч, появятся и другие. Это будет новая эра», – сказал форвард «Интер Майами» в интервью L’Équipe.

18 комментариев

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Абу Огого
На самом деле действительно странно, что не вручили в 2019. Не хочу в конспирологию играть. Но я думаю тут даже линию открывать не надо — все и так понятно.

Остался лишь один вопрос: что будет с Франс Футбол — будет ли ещё награда, и не дискредитирует ли себя за это время.
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Илья Мурашов
Ответ clausevenzzz
Месси в 2029 будет 42 года
Ди Стефано было 63 в 1989 году. И что? Награда лучшему игроку за последние 30 (40) лет.
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Domian
Ответ marcusdi
а ведь это гениально. Вручать "Золотой мяч" Месси, когда он закончит, будет слишком палевно. Будут раз в десять лет вручать ему "Супер золотой мяч"
Супер ЗМ вручается лучшему игроку поледних 20, 30, 40 , 50 лет, как сочтет общество.
Фанатам роналду и прочему неликвиду надо уже смириться, что Месси самый титулованный в истории, самый успешный, самый результативный, Чемпион Мира, обладатель 8ЗМ, 6 ЗБ и на данный момент 44 трофеев.
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Алибек Багаутдинов
Понятное дело что Месси заберет
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xDe xDe
Достане?
Тся, спортс. Тся. Вы уже даже заголовки ленитесь вычитывать, не то что текст.
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marcusdi
а ведь это гениально. Вручать "Золотой мяч" Месси, когда он закончит, будет слишком палевно. Будут раз в десять лет вручать ему "Супер золотой мяч"
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0
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Nesta13__
Это объективно что Месси самый успешный игрок, для тех кто следит за футболом несколько десятков лет , но есть фанаты и им пофиг на все результаты рекорды других игроков, они видят только своего кумира
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Илья Мурашов
Если награда будет вручаться, то её получит Месси. Роналду станет вторым.
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Ильнур Хасанов
В 30 летие входят игроки и 2000 и даже почти 90 годов.
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А.Д.
уже переживаю за здоровье Роналду и его сестер, если эту награду получит Месси
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Domian
Ответ Абу Огого
На самом деле действительно странно, что не вручили в 2019. Не хочу в конспирологию играть. Но я думаю тут даже линию открывать не надо — все и так понятно. Остался лишь один вопрос: что будет с Франс Футбол — будет ли ещё награда, и не дискредитирует ли себя за это время.
Награда будет, а дискредитация ее лишь в глазах смотрящих.
Если на ЗМ будут претендовать Холанд и Беллингем и , о чудо, его выиграет Холанд, то помой в его адрес будут обеспечены. Холанд сразу станет деревяшкой, которая не решает в важных матчах, да и вообще в системе Пепа и Вася Пупкин забивал бы.
Если выиграет Беллингем, то награда тут же обретет правовой статус - как самая объективная.
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Михаил Енилин
Ответ Абу Огого
На самом деле действительно странно, что не вручили в 2019. Не хочу в конспирологию играть. Но я думаю тут даже линию открывать не надо — все и так понятно. Остался лишь один вопрос: что будет с Франс Футбол — будет ли ещё награда, и не дискредитирует ли себя за это время.
Ждали, пока гном соберёт трофей ЧМ
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marcusdi
Ответ Domian
Супер ЗМ вручается лучшему игроку поледних 20, 30, 40 , 50 лет, как сочтет общество. Фанатам роналду и прочему неликвиду надо уже смириться, что Месси самый титулованный в истории, самый успешный, самый результативный, Чемпион Мира, обладатель 8ЗМ, 6 ЗБ и на данный момент 44 трофеев.
как скажешь) вот и пускай сейчас ему вручают сначала лучшему игроку за 20 лет, потом лучшему игроку за 30 лет и т.д. каждые 10 лет. Главное чтобы золотой мяч начали вручать наконец то тому, кто действительно лучшие.
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Domian
Ответ А.Д.
уже переживаю за здоровье Роналду и его сестер, если эту награду получит Месси
Там от психики остались лишь воспоминания)
Игрок, с огромным чвс, нарцисс и так фатально проиграл.
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