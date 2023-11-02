Бартер года. Такефуса Кубо подарил маленькому фанату свою футболку, а взамен получил пачку чипсов

Такефуса Кубо в этом сезоне показывает достойную статистику. За «Сосьедад» 22-летний полузащитник провел 13 матчей, в которых забил пять голов и отдал три ассиста.

За победой своей команды в кубковом матче против «Буньоля» японец наблюдал со скамейки запасных. Ограждение на скромном стадионе небольшого городка не помешало юному фанату получить майку Такефусы.

Ребенок подошел к скамейке «Сосьедада» и уверенно выкрикнул: «Кубо! Можешь дать мне свою футболку?»

Японец просьбу юного болельщика удовлетворил. Радостный малыш побежал с трофеем к родителям.

Футболка японца малышу оказалась большеватой. Но разве это беда?

Парнишка, видимо, уже знает все об этой жизни. Он решил, что за добро нужно платить добром. Отблагодарить Кубо за футболку мальчик решил пачкой чипсов.

Ребенок вновь отправился к скамейке «Сосьедада» и с той же уверенностью позвал Такефусу.

А затем протянул вингеру чипсы.

Счастливый парнишка с чувством выполненного долга вернулся к родным на трибуну.

Запасные «Сосьедада» точно не остались голодными!