В честь завоевания восьмого «Золотого мяча» Adidas приготовил для Месси восемь золотых перстней. Что означает каждый из них?

Королевский подарок.

Adidas подарил Лионелю Месси набор эксклюзивных перстней после его очередной победы в борьбе за главную индивидуальную награду в мире футбола. Компания подготовила по кольцу из 14-каратного золота на каждый из «Золотых мячей», завоеванных аргентинцем.

Каждое из них имеет уникальный дизайн и смысл. Так давайте же рассмотрим, что изображено на каждом из них.

2009. «El Beso» («Поцелуй»). Легендарное празднование Месси, когда он целует бутсу в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

2010. «Apunta Al Cielo» («Указание на небо»). Еще одно знаковое празднование Лео, посвященное его покойной бабушке.

2011. «GOAT». Это кольцо отмечает ключевую роль Месси в «Барселоне» Пепа Гвардиолы, которую до сих пор нередко называют лучшей командой в истории. Именно тогда аргентинца начали называть величайшим футболистом всех времен.

2012. «91». Именно столько голов забил Месси за 2012 год, поставив мировой рекорд, который до сих пор не покорился никому.

2015. «Триумф Лиги чемпионов». Пятое кольцо посвящено его победе в Лиге чемпионов 2015 года, где он помог «Барселоне» завоевать четвертый (не считая Кубок европейских чемпионов) титул в истории.

2019. «Превосходная «Золотая бутса». Шестое кольцо отмечает завоевание Месси рекордной шестой награды лучшему бомбардиру Европы.

2021. «Чемпион Южной Америки». Такой титул получил Лео, выиграв долгожданный Кубок Америки вместе со сборной. Он стал самым ценным игроком турнире и его лучшим бомбардиром.

2023. «Аргентина — чемпион мира». На восьмом и последнем кольце изображены три звезды, символизирующие историческую победу Аргентины на чемпионате мира 2022 года под руководством Месси.

Шикарная коллекция.