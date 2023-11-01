Нашли главного фаната Месси среди футболистов. Играет за топ-клуб и регулярно восхищается Лео в соцсетях
У профессиональных футболистов тоже есть любимые игроки. Месси – кумир миллионов, но чаще всех его успехам радуется Томас Мюллер.
«Поздравляю, Лионель 🏆», – написал немец в Твиттере после того, как аргентинец получил восьмой «Золотой мяч».
Это далеко не первый случай, когда Мюллер пишет о Месси в Твиттере. Только начиная с ЧМ-2022 Томас 5 раз писал о Лео.
Вот так Мюллер отреагировал на победу Аргентины над Нидерландами.
«Какой великолепный старт Лионеля», – восхищается немец дебютом Месси в МЛС.
Похоже, Томас вниательно следил за многими матчами Лео в американском клубе. Вот еще две реакции на его голы.
Несмотря на то, что Мюллер любит потроллить «Барсу» в соцсетях, к Месси у него только одна эмоция – восхищение.
я знаю только Ромку и Артемку)))