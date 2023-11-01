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Нашли главного фаната Месси среди футболистов. Играет за топ-клуб и регулярно восхищается Лео в соцсетях

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У профессиональных футболистов тоже есть любимые игроки. Месси – кумир миллионов, но чаще всех его успехам радуется Томас Мюллер.

«Поздравляю, Лионель 🏆», – написал немец в Твиттере после того, как аргентинец получил восьмой «Золотой мяч».

Это далеко не первый случай, когда Мюллер пишет о Месси в Твиттере. Только начиная с ЧМ-2022 Томас 5 раз писал о Лео.

Вот так Мюллер отреагировал на победу Аргентины над Нидерландами.

«Какой великолепный старт Лионеля», – восхищается немец дебютом Месси в МЛС.

Похоже, Томас вниательно следил за многими матчами Лео в американском клубе. Вот еще две реакции на его голы.

Несмотря на то, что Мюллер любит потроллить «Барсу» в соцсетях, к Месси у него только одна эмоция – восхищение.

5 комментариев

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Илья Мурашов
Да чего он добился этот Мюллер? Подумаешь, чемпион мира, двукратный победитель ЛЧ и самый титулованный немец в истории. Он не разбирается в футболе. Вот местные диванные эксперты знают толк и по их мнению Месси не заслужил.
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Александр Северный
кто такой Томас Мюллер и его мнение!?
я знаю только Ромку и Артемку)))
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Игорь Климов
Томас Мюллер всегда признавал Лео Месси лучшим футболистом.
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Real_v_dushe
Томас Мюллер: "Играть против Месси было очень легко во всех матчах, но в то же время на клубном уровне во всех матчах Криштиану Роналду для нас был большой проблемой."
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Mr Joker
Ответ Игорь Климов
Томас Мюллер всегда признавал Лео Месси лучшим футболистом.
Но его статистика против Месси намного лучше чем против Роналду
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