Джорджина Родригес в бикини и бриллиантах наслаждается отдыхом с Криштиану Роналду

Джорджина Родригес демонстрирует свою фигуру в новом посте в Instagram с Криштиану Роналду.

Родригес опубликовала фотографии, залитые солнцем, для своих 67,2 миллионов подписчиков.

На снимках запечатлены не только её летний загар и соблазнительные изгибы тела в купальнике. В центре нескольких постов — сверкающее бриллиантовое колье Родригес.

Несмотря на это пара отрицает помолвку, заявляя, что отложит свадьбу на будущее.

Ранее Роналду говорил Netflix: «Это может произойти через год, может через полгода, может через месяц. Я на 1000% уверен, что это произойдёт».