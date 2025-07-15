Джорджина Родригес в бикини и бриллиантах наслаждается отдыхом с Криштиану Роналду
Джорджина Родригес демонстрирует свою фигуру в новом посте в Instagram с Криштиану Роналду.
Родригес опубликовала фотографии, залитые солнцем, для своих 67,2 миллионов подписчиков.
На снимках запечатлены не только её летний загар и соблазнительные изгибы тела в купальнике. В центре нескольких постов — сверкающее бриллиантовое колье Родригес.
Несмотря на это пара отрицает помолвку, заявляя, что отложит свадьбу на будущее.
Ранее Роналду говорил Netflix: «Это может произойти через год, может через полгода, может через месяц. Я на 1000% уверен, что это произойдёт».