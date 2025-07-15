Криштиану Роналду-младший холодно ответил стримеру, заявившему, что Ламин Ямаль играет лучше его отца

Во время недавней трансляции на Twitch с американским блоггером 2xRaKai Криштиану Роналду-младший назвал любимого футболиста всех времён: «Мой папа».

А когда блоггер предположил, что Ямаль лучше Роналду, сын португальской звезды не замедлил с ответом:

«Прямо сейчас? Да. Но он ещё ничего не выиграл. Ламин очень хорош, но он пока ничего не выиграл».

Несмотря на заявления Роналду-младшего, Ямаль провёл очень успешный сезон 2024/25, выиграв Ла Лигу, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Евро-2024 со сборной Испании.

Но многие по-прежнему считают 40-летнего Криштиану Роналду одним из лучших футболистов мира и одним из величайших спортсменов всех времён.

Лишь несколько игроков в ведущих чемпионатах мира сейчас могут превзойти португальского нападающего, забившего 25 голов в 30 матчах Саудовской профессиональной лиги в прошлом сезоне.