😡😡😡 «Это позор! Почти нет критериев, по которым Лео лучший». Ротен в ярости от решения отдать «Золотой мяч» Месси
Главный хейтер Месси Жером Ротен в ярости от решения отдать восьмой «Золотой мяч» аргентинцу.
«Это позор! Конечно, это позор! Для меня победителем был Эрлинг Холанд.
Почти нет критериев, по которым Лео лучший. Если вы расскажете мне о списке трофеев, то он уступает норвежцу и по ним, даже несмотря на победу на чемпионате мира.
Эрлинг выиграл все с «Манчестер Сити». И, конечно, вы не можете корить его за непопадание на ЧМ, потому что Холанд - норвежец.
Получается, что он должен выступить еще лучше, чем в этом году с «Манчестер Сити», но это почти невозможно. Он побил все рекорды.
И мне говорят, что мы должны воспринимать всерьез этот «Золотой мяч»! Доверия больше нет!
В «ПСЖ» Лео даже не был лучшим игроком клуба», - пожаловался экс-полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен.
В определенном смысле Ротен прав: Что должен был еще сделать Холанд в этом сезоне? Но с другой стороны, это исторический ЧМ в карьере не только Месси, но и всего футбола. Кто же прав?
Месси ему дорогу перешёл походу, а то за ПСЖ каждый неделю он нападали на Месси как бешеный.
Поменяй Месси на Халанда в Аргентине и до финала бы не дошли
Скорее наоборот.