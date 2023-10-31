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😡😡😡 «Это позор! Почти нет критериев, по которым Лео лучший». Ротен в ярости от решения отдать «Золотой мяч» Месси

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Главный хейтер Месси Жером Ротен в ярости от решения отдать восьмой «Золотой мяч» аргентинцу.

«Это позор! Конечно, это позор! Для меня победителем был Эрлинг Холанд.

Почти нет критериев, по которым Лео лучший. Если вы расскажете мне о списке трофеев, то он уступает норвежцу и по ним, даже несмотря на победу на чемпионате мира.

Эрлинг выиграл все с «Манчестер Сити». И, конечно, вы не можете корить его за непопадание на ЧМ, потому что Холанд - норвежец.

Получается, что он должен выступить еще лучше, чем в этом году с «Манчестер Сити», но это почти невозможно. Он побил все рекорды.

И мне говорят, что мы должны воспринимать всерьез этот «Золотой мяч»! Доверия больше нет!

В «ПСЖ» Лео даже не был лучшим игроком клуба», - пожаловался экс-полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен.

В определенном смысле Ротен прав: Что должен был еще сделать Холанд в этом сезоне? Но с другой стороны, это исторический ЧМ в карьере не только Месси, но и всего футбола. Кто же прав?

10 комментариев

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Greatest Of All Time
В ротен Ротену.
Месси ему дорогу перешёл походу, а то за ПСЖ каждый неделю он нападали на Месси как бешеный.
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Игорь Климов
Мнение этого Ротена, в мире вообще никому не интересно.
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teto
А если на историческом ЧМ победили бы французы, то приз надо было отдать кому-то из них, такая логика?
+2
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Дмитрий Гудков
Поменяй Халанда на Месси в Сити, результат был бы тот же
Поменяй Месси на Халанда в Аргентине и до финала бы не дошли
+3
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+2
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Nogoi89
Позор так бомбить и не видеть себя со стороны.
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+1
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Илья Мурашов
Всё еще пиарится на Месси.
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Имя Фамилия
Разложил по фактам.
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Вальдано
Именно поэтому, господин Ротен, вы рождены только для того, чтобы стелить ковровую дорожку в Шаттле. 😄🤭
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BaldFraud
Ответ Дмитрий Гудков
Поменяй Халанда на Месси в Сити, результат был бы тот же Поменяй Месси на Халанда в Аргентине и до финала бы не дошли
Так в АПЛ же не Эйбары и Лансы. Кто-то вспомнит статистику Месси в ЛЧ против клубов АПЛ, но она была набита, когда клубы АПЛ не очень хорошо в ЛЧ выступали. А потом уже как-то затухло все у него, например в 19-м году против Ливерпуля в ответном матче.
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Имя Фамилия
Ответ Дмитрий Гудков
Поменяй Халанда на Месси в Сити, результат был бы тот же Поменяй Месси на Халанда в Аргентине и до финала бы не дошли
🤣🤣🤣
Скорее наоборот.
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