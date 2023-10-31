😡😡😡 «Это позор! Почти нет критериев, по которым Лео лучший». Ротен в ярости от решения отдать «Золотой мяч» Месси

Главный хейтер Месси Жером Ротен в ярости от решения отдать восьмой «Золотой мяч» аргентинцу.

«Это позор! Конечно, это позор! Для меня победителем был Эрлинг Холанд.

Почти нет критериев, по которым Лео лучший. Если вы расскажете мне о списке трофеев, то он уступает норвежцу и по ним, даже несмотря на победу на чемпионате мира.

Эрлинг выиграл все с «Манчестер Сити». И, конечно, вы не можете корить его за непопадание на ЧМ, потому что Холанд - норвежец.

Получается, что он должен выступить еще лучше, чем в этом году с «Манчестер Сити», но это почти невозможно. Он побил все рекорды.

И мне говорят, что мы должны воспринимать всерьез этот «Золотой мяч»! Доверия больше нет!

В «ПСЖ» Лео даже не был лучшим игроком клуба», - пожаловался экс-полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен.

В определенном смысле Ротен прав: Что должен был еще сделать Холанд в этом сезоне? Но с другой стороны, это исторический ЧМ в карьере не только Месси, но и всего футбола. Кто же прав?