📹Бас Дост рухнул без сознания в центре поля. Игрока со стадиона увезли на скорой

С ним все в порядке.

В 10 туре Эредивизи «АЗ Алкмар» принимал «НЕК» и на табло был счет, который не устраивал хозяев − 1:2. Первый мяч в игре забил форвард гостей Бас Дост, известный по игре за «Вольфсбург», «Спортинг» и «Айнтрахт», а также за сборную Нидерландов.

На 90-й минуте матча «АЗ» пошел в атаку, форвард «НЕКа» возвращался назад, а затем рухнул на поле прямо в центральном круге.

Внимание на это сразу практически никто не обратил, а судья продолжил игру. Только после того, как кто-то из игроков «АЗ Алкмар» сигнализировал о случившимся, прозвучал свисток. На поле сразу же выбежали врачи и стали оказывать первую помощь нидерландцу. Выглядело все довольно страшно, а на лицах игроков читалось, что все серьезно.

Игроки обеих команд сформировали живой щит. Дост пришел в себя и его унесли с поля на носилках.

Как сообщил «НЕК», в раздевалке команды Бас Дост «сидел в вертикальном положении, успел немного пообщаться с игроками и отцом, а затем отправился в больницу». Его жизни ничего не угрожает.

Матч «АЗ Алкмар» и «НЕК» был приостановлен и решение о его продолжении будет принято позже.