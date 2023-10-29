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📹Фанат пытался сфотографироваться с Месси на фоне майки Роналду. Реакция Лео попала на видео

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Что это было?

Лионель Месси и Криштиану Роналду уже не играют в Европе и находятся на завершающей стадии карьеры. Недавно португалец поставил точку в противостоянии с аргентинцем, однако его фанаты все не унимаются.

Как сообщил пользователь под ником onez85, Лео Месси приехал в Неаполь, где его сразу окружила толпа персональных болельщиков. Однако, похоже, что в ней затесался фанат Роналду.

Молодой парень пытался сфотографироваться вместе с аргентинцем, при этом держа в руках майку «Аль-Насра» с седьмым номером и фамилией Роналду на спине. Провокацию остановил охранник форварда «Интер Майами», а реакция самого игрока попала на видео.

В понедельник аргентинец, скорее всего, получит восьмой «Золотой мяч» в карьере. По крайней мере, об этом сообщает пресса по всему миру.

4 комментария

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Илья Мурашов
По-моему, Месси было всё равно. Никакой реакции
+16
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Greatest Of All Time
Это наверное Артемка или Ромка, а может быть и Имя Фамилия.
+8
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+3
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Вальдано
Роналду бы уже встал позу как с Фьюри. 😄. А Месси спокоен, как всегда.
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