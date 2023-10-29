📹Фанат пытался сфотографироваться с Месси на фоне майки Роналду. Реакция Лео попала на видео

Что это было?

Лионель Месси и Криштиану Роналду уже не играют в Европе и находятся на завершающей стадии карьеры. Недавно португалец поставил точку в противостоянии с аргентинцем, однако его фанаты все не унимаются.

Как сообщил пользователь под ником onez85, Лео Месси приехал в Неаполь, где его сразу окружила толпа персональных болельщиков. Однако, похоже, что в ней затесался фанат Роналду.

Молодой парень пытался сфотографироваться вместе с аргентинцем, при этом держа в руках майку «Аль-Насра» с седьмым номером и фамилией Роналду на спине. Провокацию остановил охранник форварда «Интер Майами», а реакция самого игрока попала на видео.

В понедельник аргентинец, скорее всего, получит восьмой «Золотой мяч» в карьере. По крайней мере, об этом сообщает пресса по всему миру.