Изабель Гулар🔥: ангел Victoria’s Secret отмечает 39-летие и остается одной из самых горячих среди спутниц футболистов

Вокруг футбола сконцентрировано очень большое количество красивых женщин – жен и подруг игроков. Но мало кто поспорит, что одной из самых роскошных была и остается топ-модель Изабель Гулар – спутница голкипера «Айнтрахта» Кевина Траппа.

Вчера Изабель отпраздновала день рождения и поделилась кадром в бикини, чтобы показать, что в свои 39 лет она выглядит божественно.

Изабель сотрудничала с Victoria’s Secret и Armani, снималась для журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue. Она также сыграла эпизодическую роль в американском ситкоме «Два с половиной человека». Изабель говорит на трех языках – португальском, английском и французском.

С Траппом бразильянка встречается с 2015 года.