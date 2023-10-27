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Изабель Гулар🔥: ангел Victoria’s Secret отмечает 39-летие и остается одной из самых горячих среди спутниц футболистов

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Вокруг футбола сконцентрировано очень большое количество красивых женщин – жен и подруг игроков. Но мало кто поспорит, что одной из самых роскошных была и остается топ-модель Изабель Гулар – спутница голкипера «Айнтрахта» Кевина Траппа.

Вчера Изабель отпраздновала день рождения и поделилась кадром в бикини, чтобы показать, что в свои 39 лет она выглядит божественно.

Изабель сотрудничала с Victoria’s Secret и Armani, снималась для журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue. Она также сыграла эпизодическую роль в американском ситкоме «Два с половиной человека». Изабель говорит на трех языках – португальском, английском и французском.

С Траппом бразильянка встречается с 2015 года.

10 комментариев

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АРХАТ
Стервозный взгляд, так что нисколько не завидую Траппу
+18
-1
+17
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albert_lucky
Кому как, но мне такие худышки не нравятся.
+11
-3
+8
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Olenyuksi
Ну не самая симпатичная на лицо...
+5
0
+5
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Maski
Ответ АРХАТ
Стервозный взгляд, так что нисколько не завидую Траппу
да голодная просто)
+5
0
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Александр Белоусов
Как всегда, ни о чём
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clyde
страшила
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di Malkovich
Сам факт: твоя подруга - ангел Виктории Сикрет. Уфф!
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0
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Ivan
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сиськи норм!
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dem
Вообще не красотка ни разу
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zukarello
Фантастичная
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