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Романо опровергает, что Месси предлагали аренду: Лео собирается остаться в Майами

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Хочет отдохнуть после сложного сезона.

По данным Фабрицио Романо, несмотря на все новости про «Барселону», Лео Месси никогда не рассматривал вариант с арендой до февраля, когда в МЛС будет зимний перерыв.

Сегодня аргентинец выступил с открытым письмом, в котором высоко оценил сезон в новом клубе.

«Горжусь результатами «Интер Майами» в этом сезоне. Мы выиграли первый титул в истории клуба, мы были близки к выходу в плей-офф...

Мы сохраняем хорошие показатели, но хотим быть более конкурентоспособными в следующем сезоне.

Я уверен, что вместе с этой командой, городом и клубом мы продолжим переживать невероятные моменты».

2 комментария

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Александр Северный
жаль. вообще жаль, что выбрал МЛС. где всё шиворот на выворот.мог бы поступить как ди мария. перейти в нормальный европейский чемпионат, и спокойно готовиться к КА. сейчас получит ЗМ и уйдёт в бесконечность до следующего года. ну, а каким придёт мы пока не знаем.
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predMBAPPE
ждём новых высот со сборной 😎
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