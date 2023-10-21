Романо опровергает, что Месси предлагали аренду: Лео собирается остаться в Майами
Хочет отдохнуть после сложного сезона.
По данным Фабрицио Романо, несмотря на все новости про «Барселону», Лео Месси никогда не рассматривал вариант с арендой до февраля, когда в МЛС будет зимний перерыв.
Сегодня аргентинец выступил с открытым письмом, в котором высоко оценил сезон в новом клубе.
«Горжусь результатами «Интер Майами» в этом сезоне. Мы выиграли первый титул в истории клуба, мы были близки к выходу в плей-офф...
Мы сохраняем хорошие показатели, но хотим быть более конкурентоспособными в следующем сезоне.
Я уверен, что вместе с этой командой, городом и клубом мы продолжим переживать невероятные моменты».
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