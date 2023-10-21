Романо опровергает, что Месси предлагали аренду: Лео собирается остаться в Майами

Хочет отдохнуть после сложного сезона.

По данным Фабрицио Романо, несмотря на все новости про «Барселону», Лео Месси никогда не рассматривал вариант с арендой до февраля, когда в МЛС будет зимний перерыв.

Сегодня аргентинец выступил с открытым письмом, в котором высоко оценил сезон в новом клубе.

«Горжусь результатами «Интер Майами» в этом сезоне. Мы выиграли первый титул в истории клуба, мы были близки к выходу в плей-офф...

Мы сохраняем хорошие показатели, но хотим быть более конкурентоспособными в следующем сезоне.

Я уверен, что вместе с этой командой, городом и клубом мы продолжим переживать невероятные моменты».