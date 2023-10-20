🤨«Мадрид» в очередной раз перед матчем давит на судей. «Севилья» отлично ответила сопернику

Странная манера команды Переса.

В этом сезоне официальный телеканал «Мадрида» RMTV перед каждым туром делает подборки ошибочных действий судей, которые будут работать на ближайшем матче команды. Болельщики других клубов и сами клубы считают, что «сливочные» своим поведением оказывают давление на людей со свистками.

В субботу «Реалу» предстоит на «Рамон Санчес Писхуан» сыграть против «Севильи». На игру назначили судью Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа, который, конечно же, попал под «расследование» мадридского клуба.

«Севилья» не выдержала и написала в социальных сетях следующий пост:

«Судить себя гораздо сложнее, чем судить других» (Антуан де Сент-Экзюпери). Давайте все будем уважать правила игры».

И прикрепила фото знаменитое фото Пауля Брайтнера. Когда немец играл за «Мадрид», его гол засчитали несмотря на то, что в сетке ворот была заметная дыра. Через нее мяч и оказался за линией.

В 1975 году «Севилья» также играла на «Писхуан» против «Мадрида» и в начале второго тайма Брайтнер забил гол-фантом. Несмотря на все попытки вратаря Пако призвать судью и бокового проверить сетку, они отказались это сделать и засчитали мяч. «Севилья» смогла сравнять − матч завершился со счетом 1:1. Но осадочек остался и спустя 48 лет.